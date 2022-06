Home

Variante, “nuova segnaletica” all’ingresso del Maroccone

16 Giugno 2022

Livorno 16 giugno 2022

La foto – Da episodio isolato a fatto che si ripete troppo spesso. Che si tratti della segnalazione di un lettore o del resoconto dell’intervento della Polizia, son sempre più i casi in cui biciclette e monopattini imboccano la variante all’altezza del Maroccone.

I rischi, come noto, sono enormi: non solo per i ciclisti, ma anche per gli automobilisti. Il problema principale è il tunnel verso Montenero e poi Livorno. Un luogo dove il tributo di sangue negli anni è stato importante e dove si sono sfiorate molte tragedie. Una bici che provasse a fare inversione o si scontrasse con un auto potrebbe innescare incidenti molto gravi.

Per questo motivo, qualcuno ha messo una “nuova segnaletica”, o meglio un cartello aggiuntivo e molto più diretto (no bikes) per ricordare anche ai più distratti che è proibito oltre che pericoloso per i ciclisti imboccare la variante.

Nelle foto che seguono, il cartello artigianale aggiunto in questi giorni.

