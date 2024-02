Home

Cronaca

13 Febbraio 2024

Via Grande tra spaccio, risse e furti. Romiti parla con Fabio Corsi dopo la rissa al Dollino

Livorno 13 febbraio 2024 – Via Grande tra spaccio, risse e furti. Romiti parla con Fabio Corsi dopo la rissa al bar Dollino

Due risse tra i tavoli e i clienti del bar Dollino in via Grande in meno di 48 ore causati da passanti.

La situazione di via e piazza Grande raccontata in un video di 9 minuti dal titolare del bar Dollino ascoltato dal consigliere comunale del gruppo misto Andrea Romiti.

Quello che emerge dalle parole dei due è una realtà della zona dove la terra è di nessuno ed i commercianti, cittadini e residenti sono esasperati.

Il video intervista dopo le scene da Arancia meccanica in pieno centro alle 14.04 del pomeriggio

