Home

Eventi

8 marzo, festa della donna: aforismi e citazioni

Eventi

7 Marzo 2022

8 marzo, festa della donna: aforismi e citazioni

Festa della donna: aforismi e citazioni

Un piccolo regalo per la festa della donna accompagnato da un bigliettino è il modo più semplice per fare gli auguri alla donna o alle donne della tua vita. Puoi scegliere tra questi aforismi e bellissime citazioni:

“Le donne sostengono la metà del cielo” (Proverbio cinese)

“Auguri a tutte le donne, 365 giorni l’anno!”

Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!” (Maria Callas)

Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne” (Audrey Hepburn)

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese” (Oscar Wilde)

Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini” (Joseph Conrad)

“Le donne sono una vite su cui gira tutto” (Lev Tolstoj)

8 marzo. Uomini, oltre alle mimose portate anche il rispetto” (Giuseppe Donadei)

Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne

8 marzo. Uomini, oltre alle mimose portate anche il rispetto” (Giuseppe Donadei)

“Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!”

Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!” (Charlotte Witton)

“Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio…” (Fabrizio Caramagna)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin