8 marzo festa della donna, frasi contro la violenza sulle donne

7 Marzo 2022

8 marzo, Frasi contro la violenza sulle donne

Sarà la festa della donna quando non ci saranno più donne uccise, picchiate, sfigurate, perseguitate, molestate, da qualcuno che dice di amarle…

Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise,

solo perché donne. (Alda Merini)

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna! (William Shakespeare)

Se devi amare una donna fallo forte, non con la forza.

La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani. (Kofi Annan)

Dire no alla violenza può sembrare scontato, ma finché ci sarà bisogno di una giornata internazionale contro la violenza sulle donne significa che i nostri NO non saranno stati ancora abbastanza.

Per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa.

Lo stupro è un’arma di guerra, un atto di aggressione e un crimine contro l’umanità (Angelina Jolie)

Hai un solo modo per cambiare un fidanzato violento. Cambiare fidanzato

