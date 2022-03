Home

8 marzo festa della donna, frasi di auguri per donne speciali

7 Marzo 2022

Fai sentire quanto siano importanti per te le donne in questo giorno con una frase di auguri

Se fosse per me ogni giorno sarebbe l’8 marzo ma solo per una donna, la mia, che ogni giorno mi fa perdere la testa

L’8 marzo è la tua festa. La mia è ogni giorno trascorso con te. Tanti auguri donna meravigliosa!

Un mondo senza donne è come un albero senza frutti: inutile

Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell’anno

Le donne sono come un fiore: rendono più profumato il mondo

Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande! Auguri

Donna, cinque dolcissime lettere che mandano avanti il mondo intero. Auguri!

Auguri a te che in ogni momento riesci a sopportarmi, a te che ogni giorno dai inimitabili prove di forza e coraggio; a te che hai sempre lottato e sempre lotterai per il rispetto che ti dobbiamo. Auguri alla mia donna speciale!

Più passa il tempo e più mi rendo conto che le donne sono esseri migliori. Quando una donna è brava in qualcosa, non ce n’è per nessuno. Tutte le persone più speciali che ho conosciuto sono donne, ma la migliore è quella che ho sposato: buona Festa delle Donne, amore mio!

Tanti auguri alla creatura più complicata e meravigliosa del creat. Buona festa delle donne!

Non esiste al mondo creatura più raggiante e affascinante di te che con i tuoi dolci sorrisi, riscaldi i cuori dell’umanità. Buona festa delle donne!

Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: donna. Buona festa delle donne!

Donna, meravigliosa compagna di una vita che solo tu sai rendere così unica e speciale. Auguri!

Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno!

Chi dice donna, dice danno ed è vero: danno la vita, danno la speranza, danno il coraggio, danno se stesse per amore. Auguri a tutte le donne!

