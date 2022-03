Home

8 marzo festa della donna, frasi divertenti e ironiche

7 Marzo 2022

Far sorridere una donna può essere il regalo più grande:

Ma se a una donna civile si regala una mimosa… a una donna militare si regala una… Mimetica?!?

I cinque minuti di una donna sono come gli anni dei cani: bisogna moltiplicarli per sette! Buona Festa della Donna a voi che siete così meravigliose, da farvi perdonare anche qualche piccolo difetto!

Se un uomo e i suoi amici vanno a vedere uno spogliarello, sono dei depravati; se ci vanno una donna e le sue amiche è l’8 marzo

Trenitalia offre viaggi gratis alle donne l’8 marzo. corro a farmi la barba!

Buona festa delle donne, essere speciali come le birre: belle a vedersi, buona a gustarsi, e appena ne hai provata una, ne vorresti subito un’altra! Non si può vivere senza di voi!

Un mondo senza donne sarebbe come un un barattolo di Nutella…senza Nutella!

(Luciana Littizzetto) Basta con ‘sta festa della donna. Ammucchiamo queste benedette mimose e facciamo un falò. Ormai ci siamo emancipate. Siamo uguali agli uomini. Ci viene l’infarto anche a noi. Cosa vogliamo di più? La prostata forse? O la barba… visto che i baffi ce li abbiamo…

(da “Io speriamo che me la cavo” di Marcello D’Orta) Io penso e credo che la donna deve essere uguale a l’uomo, perché non è giusto che non è uguale. L’8 Marzo la donna deve essere uguale, all’uomo!

La donna è l’angelo della casa… quando nessuno la contraddice!

