Astri di Andrea – Estate, le vacanze segno per segno, Bilancia, Scorpione e Sagittario

19 Giugno 2022

Dopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Leone e Vergine, Oggi parliamo di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

La Bilancia è un segno d’aria governato da Venere.

La vacanza deve essere un piacere soprattutto estetico e mentale. Tutto deve essere preparato nei minimi particolari e rispettare gli esigenti canoni estetici del settimo segno dello zodiaco.

Città d’arte, piccolo borghi “en plein air”, luoghi frequentati dalla “gente giusta” sono le mete di questo figlio/a di Venere.

L’ascendente Bilancia ha bisogno fisico di aria e di tranquillità per recuperare le energie. L’alta collina è il luogo migliore.

La Luna in Bilancia ha bisogno emotivo di sentire la vicinanza del partner. La vacanza in coppia in un luogo tranquillo è il modo migliore per ricaricare il delicato sistema nervoso bilancino.

Lo Scorpione è un segno d’acqua governato da Plutone.

La vacanza ideale è sentimentale in un “luogo dell’anima”ricco di fascino e mistero.

Luoghi silenziosi, appartati, in cui riecheggiano ricordi di vite passate. Castelli, borghi antichi, cimiteri storici, chiese medievali e barocche sono il meglio per l’oscuro ottavo segno zodiacale.

L’ascendente Scorpione ha bisogno fisicamente di acqua e ombra per ricaricarsi. Da evitare l’eccessiva esposizione al sole preferendo l’acqua dolce al mare in zone ombrose e appartate come boschi e foreste.

La Luna in Scorpione ha bisogno di atmosfere cariche di silenzio e mistero per ritemprare un mondo emotivo che la vita quotidiana rende un vero e proprio campo di battaglia. Meglio una vacanza solitaria o in coppia ma con gli opportuni spazi.

Il Sagittario è un segno di fuoco governato da Giove.

Considera il viaggio una parte fondamentale della propria vita. La vacanza deve essere avventurosa e rivolta alla scoperta di luoghi nuovi e, possibilmente , lontani e diversi dal luogo di residenza. Ciò non significa che occorra per forza andare in Tibet. Vanno bene anche quei luoghi più vicini in cui sia concreta la presenza di una comunità straniera, come ad esempio le comunità tibetane in Italia e in Europa.

L’ascendente Sagittario ha bisogno di grandi spazi per ricaricarsi fisicamente. Anche i fenomeni estremi ricaricano il fragile equilibrio del nono segno. L’energia di un temporale o di un forte vento danno una grande carica.

La Luna in Sagittario ha bisogno di grandi emozioni e spesso di una vacanza in solitudine o con gli amici più cari per ricaricare il fragile sistema nervoso.

Appuntamento a domenica 26 giugno per gli ultimi tre segni zodiacali.

Buona domenica a tutte e a tutti!

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

