Home

Cronaca

Carabinieri, avvicendamento al vertice provinciale. Massimiliano Sole promosso al comando dell’Ottavo Reggimento Lazio

Cronaca

27 Agosto 2022

Carabinieri, avvicendamento al vertice provinciale. Massimiliano Sole promosso al comando dell’Ottavo Reggimento Lazio

"Con Livorno un intenso rapporto professionale e umano". In arrivo da Catania il colonnello Sica

Livorno, 27 agosto 2022 – Era arrivato a Livorno tre anni fa, a settembre 2019, con tre obiettivi: prossimità, prevenzione ed informazione per i giovani. Il colonnello Massimiliano Sole, dopo aver svolto un compito egregio in città e confermando il buon nome dell’Arma, è stato destinato a nuovo prestigioso incarico.

Il colonnello andrà infatti a comandare l’Ottavo Reggimento Carabinieri “Lazio”. Si tratta di un reparto strategico per la capitale, con funzioni primarie nella prevenzione del terrorismo e per l’ordine pubblico. Massimiliano Sole, salutando la stampa in un affettuoso incontro, non nasconde l’emozione nel lasciare una città con la quale ha avuto un rapporto professionale e umano intenso.

Ripercorre alcuni dei risultati più importanti (il sequestro del 2020 di alcune tonnellate di cocaina e l’operazione contro l’ndrangheta del 2021) e sottolinea l’importanza della sinergia tra le istituzioni. Ribadisce poi quelli che erano gli obiettivi primari fin dal suo primo giorno da comandante provinciale.

In questi pochi anni ha ulteriormente avvicinato i carabinieri alla città, con iniziative pubbliche e l’abbellimento delle caserme, ma lavorando soprattutto con i giovani e coi bambini. Questo perché “fin da ragazzi bisogna avere contezza di cosa fanno le istituzioni per noi e cosa sono, e far vedere anche il lato umano“. Tutto questo senza trascurare l’attenzione alla cittadinanza anche per i piccoli reati.

Lunedì 29 agosto arriverà a Livorno il nuovo comandante provinciale: si tratta del colonnello Piercarmine Sica, proveniente da Catania.