Home

Rubriche

Animali

“C’è posto per te”. Iago, molto docile e affettuoso cerca famiglia da amare

Animali

13 Marzo 2022

“C’è posto per te”. Iago, molto docile e affettuoso cerca famiglia da amare

Livorno 13 marzo 2022

Ecco il sesto appuntamento domenicale con la rubrica sui cani disponibili all’adozione e in cerca di una nuova casa e famiglia

La rubrica chiamata “C’e posto per te” è organizzata dall’associazione Alca (Associazione Liberi Cittadini Animalisti)

Ricordiamo prima i cani presentati in queste settimane

Abbiamo iniziato con Dingo, un meticcio gioioso e socievoleche è stato ADOTTATO

poi è è stata la volta di Luna, una femmina di pastore tedesco bella e socievole

Krusky, un segugio docile e di buona indole è pronto a darti tanto amore

fratello e sorella Whisky e Luna, due bei maremmani da adottare insieme

Pongo, un segugio di 5 anni e Teseo, un pastore tedesco di 3 anni

IAGO

iago è un cane di 12 anni di indole molto docile e affettuoso, avrebbe proprio bisogno di trovare casa per non finire i suoi anni in un recinto del canile ma in una casa amato da una famiglia

Per informazioni rivolgersi ad Alca

370 3640233

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin