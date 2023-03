Home

8 Marzo 2023

8 marzo 2023 – Opposizione tra Luna in Vergine e Nettuno in Pesci: quando la mente gioca brutti scherzi

Quando la Luna in Vergine si oppone a Nettuno in Pesci, la realtà e l’immaginazione si fondono in modo inaspettato. Potreste sentire di essere in grado di fare cose straordinarie, ma attenzione: le illusioni di grandezza possono farvi perdere di vista ciò che è realmente importante. Invece di cadere nelle braccia di alcol o droghe ricreative, canalizzate la vostra energia creativa dipingendo o dedicandovi alla musica. Vi sentirete meglio e avrete un’uscita per la vostra malinconia. Non lasciate che la fantasia vi porti via, ma piuttosto sfruttatela per creare qualcosa di bello e concreto

