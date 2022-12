Home

Rubrica Astri di Andrea – Il 2023 per i segni d’acqua

Astri di Andrea

30 Dicembre 2022

Cancro, Scorpione e Pesci, ecco come sarà il nuovo anno

Dopo i segni di fuoco, di terra e d’aria ecco ora il 2023 per i segni d’acqua

Segni d’acqua

Ricordo che questi consigli sono poco più di un gioco.

L’unico approccio serio all’astrologia è l’interpretazione di un tema natale personalizzato.

Cancro

Prima decade

L’anno inizierà con Giove in quadratura fino alla fine di febbraio. Un aspetto piuttosto aggressivo che può spingere ad azioni rischiose.

Dal 7 marzo Saturno sarà in trigono fino alla fine dell’anno conferendo maggiore stabilità.

Dal 17 maggio fino ai primi di luglio e a novembre e dicembre Giove passerà in Toro.

L’azione combinata di Giove e Saturno renderà feconda e solida la creatività cancerina.

Seconda decade

Giove dispettoso e provocatore da fine febbraio ai primi di aprile sarà comunque aiutato da Urano favorevole fino ai primi di giugno.

Dal 17 maggio l’azione combinata di Giove e Urano sarà molto stimolante e creativa.

Terza decade

Giove in quadratura dai primi di aprile fino al 17 maggio sarà molto stimolante e dilatante, visto il perdurante trigono di Nettuno per tutto l’anno, approfittando anche dell’uscita di Plutone dal Capricorno proprio in quel periodo.

Urano sarà favorevole da giugno fino a novembre.

Plutone sarà in opposizione fino al 23 marzo e dal 12 giugno, ma in aspetto favorevole a Nettuno e Urano.

E’ il momento di affrontare le proprie paure.

Scorpione

Prima decade

Saturno molto positivo dal 7 marzo e per tutto l’anno renderà gradevole anche l’opposizione di Giove dal 17 maggio fino ai primi di luglio e a novembre e dicembre.

Dal 23 marzo al 12 giugno Plutone, signore del segno, sarà in quadratura. Comincia un intenso e lungo periodo di ristrutturazione che durerà anni.

Seconda decade

Urano opposto fino ai primi di giugno e a novembre e dicembre sarà molto stimolante per gli introversi nativi del segno tenebroso.

Attenzione però a non esagerare da luglio fino ai primi di novembre quando Giove sarà opposto e in modo particolare in estate quando Venere in anello di sosta in Leone si sommerà all’azione di Urano e Giove.

Terza decade

Saturno uscirà dalla quadratura il 7 marzo dando libero spazio alla geniale creatività dei nativi del segno grazie alla collaborazione di Nettuno, in trigono per tutto l’anno, e di Plutone, signore del segno, in sestile tutto l’anno eccetto il periodo dal 23 marzo al 12 giugno.

Urano in opposizione, ma in buona posizione celeste, renderà la creatività ancora più originale.

Pesci

Prima decade

Saturno entrerà nel segno il 7 marzo e rimarrà nella prima decade tutto l’anno. Transito solido e positivo, soprattutto dal 17 maggio fino ai primi di luglio e a novembre e dicembre, quando Giove in Toro unirà l’ottimismo alla solidità.

Seconda decade

Giove in sestile dai primi di luglio fino ai primi di novembre e Urano in sestile tutto l’anno ( tranne da giugno a ottobre) caratterizzano un anno molto positivo e innovativo.

Terza decade

Anno molto positivo con Nettuno, signore del segno, congiunto tutto l’anno, in buon aspetto celeste con Plutone e Urano.

Urano sarà in sestile da giugno fino ad ottobre mentre Plutone lo sarà tutto l’anno (escluso dal 23 marzo al 12 giugno).

Con quest’ultimo consiglio termina questo lavoro iniziato il 18 dicembre con i segni di fuoco.

Un omaggio, spero gradito, a tutte/i coloro che mi seguono con affetto.

A tutte/i voi sinceri auguri di un felice anno nuovo, che si aprirà con l’evento celeste più affascinante: la luna piena in Cancro del 7 gennaio.

Buon 2023!

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

