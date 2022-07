Home

Rubriche

Astri di Andrea

Astri di Andrea – Estate, le vacanze segno per segno, Capricorno, Acquario, Pesci

Astri di Andrea

3 Luglio 2022

Astri di Andrea – Estate, le vacanze segno per segno, Capricorno, Acquario, Pesci

RUBRICA – Astri di Andrea – Estate, le vacanze segno per segno, Capricorno, Acquario, Pesci

Dopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Leone e Vergine, Bilancia, Scorpione e Sagittario. Oggi parliamo di Capricorno, Acquario, Pesci

Concludiamo la descrizione delle vacanze preferite segno per segno dedicandoci agli ultimi tre.

Il Capricorno è un segno di terra e cardinale (nel senso che inizia una stagione e più precisamente quella invernale), sotto la signoria di Saturno che governa il tempo.

Segno chiuso e introverso predilige le atmosfere silenziose lontane dalla folla e dalla confusione. Il luogo ideale è l’alta montagna, ma anche i luoghi di cultura, i musei di storia naturale, i monasteri e ogni luogo in cui c’è traccia di un passato remoto e in cui si possa condurre un ritmo di vita lento. La visita a una grotta rappresenta il top.

L’ascendente Capricorno ha bisogno della terra per ricaricarsi. La montagna, le grotte e le caverne sono il luogo ideale per stare bene.

La Luna in Capricorno ha bisogno di silenzio e solitudine per ricaricarsi emotivamente. Una vacanza per conto proprio o in luoghi dove c’è la possibilità di ritirarsi da soli è un toccasana per questa Luna che tende a scaricarsi molto a causa dei ritmi della vita moderna.

L’Acquario è un segno d’aria e fisso governato da Urano. Ama i luoghi anonimi e frequentati, per cui le grandi città moderne sono molto gradite, in special modo se c’è la possibilità di fare esperienze molto diverse dalla vita quotidiana.

L’ascendente Acquario ha bisogno di aria per ricaricarsi. Un grande parco cittadino, dove respirare aria buona e incontrare persone e situazioni strane, è il luogo ideale per stare bene fisicamente.

La Luna in Acquario ha bisogno di libertà per ricaricarsi emotivamente. Le grandi stazioni, i luoghi ipermoderni, dove sentirsi anonimi e liberi da obblighi, sono un toccasana per la stravagante Luna uraniana.

I Pesci sono un segno d’acqua e mobile governato da Nettuno.

Amano il mare, meglio la mattina e la sera, quando è possibile gustare meglio il suo fascino e mistero.

Amano immergersi in profondità per visitare il mondo sommerso e i suoi abitanti. Il luogo perfetto sono le città sommerse in cui si mescolano i fantasmi del passato e la vita multicolore di pesci e altre creature.

L’ascendente Pesci ha bisogno di acqua per ricaricarsi.

Il mare è perfetto per idratare il fragile corpo pescino ma attenzione a non passare troppo tempo al sole per non perdere i benefici del bagno.

La Luna in Pesci ha bisogno di perdersi per ricaricarsi. Luoghi silenziosi e carichi di mistero in cui “girare a vuoto” sono un toccasana per questa Luna così poetica e delicata.

A proposito di Pesci e di vacanze mi piace concludere citando la frase finale dell’Infinito di Leopardi:

“e il naufragar m’è dolce in questo mare”.

E’ arrivato il momento anche per me di andare in vacanza.

La rubrica “Gli astri di Andrea” riprenderà l’11 settembre.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin