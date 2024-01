Home

Eventi

Befana a Livorno, tutti gli eventi del 6 gennaio per grandi e piccini

Eventi

5 Gennaio 2024

Befana a Livorno, tutti gli eventi del 6 gennaio per grandi e piccini

Livorno 5 gennaio 2024 – Befana a Livorno, tutti gli eventi del 6 gennaio per grandi e piccini

Epifania, a Livorno, sono tanti gli appuntamenti in città con la Befana che farà da protagonista. In più di un’occasione infatti, la simpatica vecchietta sarà presente in varie zone di Livorno per distribuire caramelle e dolcetti a tutti i bambini

Per semplificarvi la ricerca all’interno del sito di livornopress, in questo articolo vi elenchiamo tutti gli eventi della Befana 2024 che abbiamo pubblicato in questi giorni

In Corea la befana al centro anziani arriva il 5 gennaio — > leggi qui

La Befana arriva ad Antignano con un doppio appuntamento — > leggi qui

A Shangai regali, calze e merenda con la Befana. I bambini sono attesi — > leggi qui

Festa della Befana a Montenero, se ti vesti da Befana avrai un pranzo gratis — > leggi qui

Befana solidale a Fonti del Corallo, evento sportivo-solidale per “In cammino con noi” — > leggi qui

Befana all’Acquario, fino al 7 dicembre presepi sommersi — > leggi qui

Befana dei vigili del fuoco, nel pomeriggio del 5 dicembre in piazza Grande

La Befana di Kyra ad Antignano

Il prossimo 6 gennaio, Antignano accoglierà una Befana davvero speciale. Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, la simpatica vecchietta farà il suo ingresso nel parco di fronte all’Hotel Universal, dove presto sarà eretta la Statua di Kyra Bartoli e si realizzerà un parco inclusivo in sua memoria.

Per intrattenere i bambini in attesa dell’arrivo della Befana, interpretata per l’occasione da Mario Bartoli, sarà presente un animatore che organizzerà divertenti giochi per i più piccoli.

La Befana farà il suo ingresso portando con sé un sacco colmo di centinaia di bellissime calze, piene di golosi dolciumi, pronta a distribuire sorrisi e allegria a tutti i presenti

A Rosignano Solvay

Solvay, la befana arriva al porto. Animazione, musica, doni e dolci — > leggi qui

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin