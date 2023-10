Home

4 Ottobre 2023

Livorno 4 ottobre 2023 – Internalizzazione in Aamps, USB: “Tutti sul carro del vincitore, anche i sindacati che erano nettamente contrari”

Già nel lontano aprile di quattro anni fa (2019) il sindacato USB il sindacato USB parlava e lavorava per chiedeva l’internalizzazione per i lavoratori AVR in Aamps. ” Per quanto ancora dobbiamo sostenere questa situazione? Servono altre conferme per poter prendere definitivamente atto che l’esternalizzazione dei servizi pubblici è stata un fallimento?

Come Unione Sindacale di Base chiederemo alla nuova amministrazione un incontro urgente per affrontare una volta per tutte questa situazione inaccettabile.

Non un euro in più deve essere trasferito a questa società che si è dimostrata assolutamente incapace di sostenere il servizio.

E’ il momento di discutere di internalizzazione del servizio nella società pubblica Aamps”

Poi a ottobre del 2019 come riportato di seguito in un comunicato

“Crediamo che sia ormai giunto il momento, per il Comune di Livorno e per Aamps, di chiudere una volta per tutte il contratto con AVR”. Ad alzare la voce contro l’azienda che si occupa di igiene ambientale, servizio in appalto dalla società che gestisce l’intero sistema di smaltmento rifiuti e pulizia stradale (Aamps), è ancora una volta l’unione sindacale di base USB: “Stiamo parlando di un servizio pubblico che viene svolto da un’azienda

Bisogna immediatamente mettere in campo un piano di reinternalizzazione del servizio e dei lavoratori secondo le modalità già sperimentate per i lavoratori dei servizi cimiteriali. Modalità che hanno consentito l’assunzione degli stessi come dipendenti Aamps a tempo indeterminato

Video, dipendenti AVR le ragioni dello sciopero (8 ottobre 2019, parla Ceraolo USB Livorno)”.

Internalizzazione in Aamps, USB: “Tutti sul carro del vincitore, anche i sindacati che erano nettamente contrari”, il sindacato prosegue:

Si può affermare, senza il rischio di essere smentiti, che il percorso sindacale dell’Unione Sindacale di Base dentro la società AVR è iniziato con la richiesta pressante di procedere all’internalizzazione del servizio. Una dura vertenza che inizialmente l’organizzazione sindacale non solo ha condotto in solitaria ma contrastata dalle altre organizzazioni che, più volte e anche in assemblea sindacale, si erano dichiarate contrarie.

Dopo numerosi scioperi, presidi davanti al Comune e Aamps e conferenze stampa, il delegato USB in AVR fu licenziato in tronco.

Da quel momento iniziò anche un presidio permanente in piazza del Municipio. Anche in quel caso il silenzio delle altre organizzazioni sindacali fu assordante.

Giusto ricordare che il rappresentante sindacale fu reintegrato dal Giudice che dichiarò illegittimo il licenziamento. (1 ottobre 20121)

Video, sindacalista AVR reintegrato

Oggi sul carro dei vincitori ci sono proprio quelle sigle sindacali che si sono sempre schierate contro l’internalizzazione arrivando addirittura a denunciare USB per diffamazione per un comunicato in sui parlava, appunto, di appalti AVR.

Dal 2 di ottobre i lavoratori dello spazzamento sono entrati finalmente nella società pubblica di Igiene Ambientale. Una data storica per la nostra città. Vale la pena ricordare come questa battaglia politica e sindacale è iniziata e chi ha pagato sulla propria pelle le conseguenze.

USB Livorno

