Stagno: continua l’abbandono di rifiuti nella frazione del comune Collesalvetti

27 Febbraio 2022

Stagno: continua l’abbandono di rifiuti nella frazione del comune Collesalvetti

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 27 febbraio 2022

Continua l’abbandono di rifiuti nella frazione del comune Collesalvetti.

Molti cittadini ci contattano allarmati della situazione che oramai va avanti indisturbata da mesi.

Nelle strade più isolate (Via Sandro Pertini e Via Enrico Berlinguer) dopo molte segnalazioni giuntaci dagli abitanti di Stagno; abbiamo verificato in loco l’abbandono di rifiuti (vedi video al termine dell’articolo)

Sui margini della strada:

sacchi di immondizia di origine presunta urbana, materiali di edilizia come macerie, guaine bituminose, reti, pannelli, finestre ed anche un pezzo di presunto Eternit.

Nel sopralluogo scopriamo anche un grande fusto in ferro ed un bauletto per scooter, oltre a svariati altri rifiuti non meglio precisati.

Ai lati delle due vie in esame, oltre ai rifiuti, per molti tratti c’è della vegetazione che appare non curata, composta per lo più da distese di Rubus ulmifolius, comunemente chiamato rovo, in comunione con piante di Phragmites australis comunemente chiamate Cannuccia di palude e piante di Pteridophyta comunemente chiamate felci. Oltre ad un fattore estetico, la concentrazione di queste tre essenze durante i periodi di maggiori siccità, potrebbe esporre il territorio a rischi di incendio, per cui potrebbe rendersi opportuno un intervento di messa in sicurezza dell’area.

