Basket Don Bosco, Matteo Graziani preso in A2 dal Piacenza

8 luglio 2018

L'under 18 era stato convocato anche in Nazionale

Matteo Graziani sale in Serie A2

La formidabile stagione giocata in Serie C Gold con la casacca rossoblù della Pallacanestro Don Bosco – 12 punti di media con il 43 % dal campo – e le ottime finali nazionali Under 18 disputate a Montecatini, sono valse a Matteo Graziani, ennesimo prodotto della “cantera” rossoblù, il passaggio in Serie A2. Il giovane talento labronico, infatti, la prossima stagione vestirà la maglia della Assigeco Piacenza Basket, entrando nel roster della prima squadra. Una notizia arrivata a Matteo nel ritiro di Roseto degli Abruzzi con la nazionale azzurra Under 18, con la quale sta preparando i prossimi Europei di categoria. Complimenti a Matteo da tutto lo staff tecnico e societario della Pallacanestro Don Bosco.

Giorgio Artioli firma per Trapani, in Serie A2

Bella soddisfazione per Giorgio Artioli; l’ancor giovane cestista, classe ’95, nella prossima stagione vestirà la casacca di Trapani in Serie A2. Artioli arriva in Sicilia dopo tutta la trafila nelle giovanili Don Bosco, società con la quale ha giocato anche quattro anni in Serie B, prima delle positive esperienze a Catanzaro e Montecatini. Per lui nella scorsa stagione 11,6 punti di media con il 38 % da tre punti, cifre valse il salto di categoria. “A Giorgio lo ‘in bocca al lupo’ di tutta la società rossoblù”.

