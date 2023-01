Home

11 Gennaio 2023

Livorno, 11 gennaio 2023 – Salvetti: “Nel 2023 a Livorno potremmo programmare un parco completamente inclusivo”

I giochi inclusivi per disabili iniziano ad essere aggiunti in molti parchi pubblici, ma per motivi di bilancio non si riesce a rendere proprio tutti i giochi accessibili anche ai bambini disabili: i giochi inclusivi costano infatti circa 3 volte quelli per normodotati.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, apre all’opportunità di un parco completamente inclusivo per il 2023:

“Oggi abbiamo inaugurato la quattordicesima area gioco rinnovata, anche con ping pong. Di questi 14, tutti hanno una componente legata alla disabilità, e sarà così anche per le successive.

L’idea di fare un parco completamente inclusivo potrebbe essere di assoluto di interesse e da programmare in maniera convinta nel 2023, scegliendo uno dei parchi”.

