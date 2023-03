Oroscopo del mese: aprile 2023, amore lavoro e denaro. Ecco cosa dicono le stelle per la tua decade

Home

29 Marzo 2023

Prima di leggere l’oroscopo del tuo segno zodiacale, una breve introduzione a quello che porterà il mese di aprile 2023

Il mese di aprile è caratterizzato da un cielo astrologico intenso e stimolante, che promette di portare novità ed emozioni per tutti i segni zodiacali. Il Sole, fino al 19 aprile, si trova nel segno dell’Ariete, infondendo energia, passione e determinazione. A partire dal 20 aprile, il suo ingresso in Toro suggerisce un momento di maggiore stabilità e concretezza, che potrebbe portare a risultati concreti e duraturi.

Il 6 aprile la luna raggiunge la fase di piena in Vergine, favorendo l’organizzazione, la razionalità e il perfezionismo. Il 16 e 17 aprile, la luna in Acquario in congiunzione rispettivamente con Saturno e Nettuno, potrebbe portare a momenti di riflessione profonda e di grande sensibilità. Il 19 aprile, la luna in Pesci in congiunzione con Giove, potrebbe portare a momenti di grande ottimismo e serenità. Infine, il 20 aprile la luna nuova nel segno dei Pesci suggerisce l’inizio di un nuovo ciclo emotivo e spirituale.

Mercurio, dal 3 aprile, entra nel segno dell’Ariete, portando energia e vitalità mentale. Venere, dall’7 aprile, entra in Toro, promuovendo momenti di piacere, comfort e stabilità nei rapporti amorosi. Marte, nel segno dei Gemelli, suggerisce un periodo di grande dinamicità e attività. Giove in Pesci, Saturno in Acquario, Urano in Ariete e Nettuno in Pesci, rappresentano le energie planetarie dominanti che influenzano il mese di aprile, portando ideali di solidarietà, innovazione, originalità e sensibilità.

